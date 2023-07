Toeslagenouders aan lot overgelaten in hun juridische strijd tegen de staat en Belastingdienst Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 109 keer bekeken • bewaren

Gedupeerden van het toeslagenschandaal konden niet of nauwelijks rekenen op juridische bijstand. Die conclusie trekt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid na onderzoek. Volgens het kennisinstituut kregen ouders die in bezwaar wilden tegen de Belastingdienst vaak geen subsidie voor een advocaat, terwijl daar in de wetgeving wel mogelijkheden voor waren. Dat meldt ANP.

Mensen met een laag inkomen kunnen vragen om subsidie voor een advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand neemt daar een besluit over. Maar bij de beoordeling in bezwaarzaken werd er veelal vanuit gegaan dat de ouders zelfredzaam waren en kregen ze daarom geen subsidie. Daardoor stond een deel van de ouders helemaal alleen tegenover de Belastingdienst of zag daarom maar af van een procedure.