Toeristen mijden massaal de VS door Trump: economische verliezen lopen op tot miljarden

Internationale toeristen mijden massaal de Verenigde Staten. Ook Nederlandse vakantiegangers volgen de wereldwijde trend waarbij steeds meer mensen het Amerika van Donald Trump links laten liggen, blijkt uit recent onderzoek van de ANWB en internationale cijfers. Dat meldt RTL Nieuws.

De belangstelling onder Nederlanders om deze zomer naar de Verenigde Staten te reizen neemt volgens de ANWB in rap tempo af. Uit representatief onderzoek blijkt dat het percentage Nederlanders dat minder geneigd is om naar de VS te reizen is gestegen van 43 procent in maart naar maar liefst 62 procent in mei van dit jaar. Een aanzienlijk deel van de ruim 2000 ondervraagden gaf bovendien aan 'veel minder geneigd' te zijn naar het land af te reizen.

Nederland staat niet alleen in deze ontwikkeling. Internationale cijfers tonen aan dat de VS dit jaar een dramatische daling van het buitenlands toerisme meemaakt. Volgens Oxford Economics zullen de uitgaven van internationale bezoekers aan de VS dit jaar met 8,5 miljard dollar dalen, een afname van ongeveer 5 procent ten opzichte van vorig jaar. De World Travel & Tourism Council spreekt zelfs van een "verwoestend" verlies van 12,5 miljard dollar in uitgaven van internationale bezoekers in 2025.

De gevolgen zijn vooral merkbaar in New York City, Amerika's populairste bestemming voor internationale reizigers. NYC Tourism + Conventions heeft zijn prognose voor internationale toeristen in 2025 met 17 procent naar beneden bijgesteld. De stad verwacht dit jaar 2 miljoen minder internationale bezoekers dan in 2024. "Internationaal toerisme is extreem belangrijk voor ons omdat het weliswaar slechts 20 procent van ons totale bezoek uitmaakt, maar wel 50 procent van onze bezoekersuitgaven," verklaart Julie Coker, CEO van NYC Tourism + Conventions.

Opvallend is vooral de afname van Canadese bezoekers. Historisch gezien bezoeken meer mensen de VS vanuit Canada dan uit enig ander land, maar Canadese reizigers zijn volgens verschillende bronnen steeds vaker bezig met een bewuste boycot van Amerika. Matt Levy, eigenaar van Spread Love Tours in New York, ziet deze trend direct terug in zijn bedrijf: "Mijn drie grootste Canadese klanten hebben me allemaal verteld dat de ouderverenigingen de kinderen niet naar Amerika laten komen. Dat is 40 procent van mijn bedrijf."

De oorzaken van deze ontwikkeling hangen sterk samen met het fascistische beleid van het Trump-regime. Internationale reizigers uiten zorgen over strengere grenscontroles en mogelijke detentie aan de grens, onzekerheid over visa-procedures, angst voor deportatie van legale reizigers en politieke retoriek over handel en immigratie. Ook de anti-LHBTQIA+-maatregelen van het Trump-regime dragen bij aan de afname. In maart werd het Nederlandse reisadvies voor LHBTQIA+-reizigers naar de Verenigde Staten aangepast omdat 'wetten en gebruiken daar kunnen afwijken van die in Nederland'.