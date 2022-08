Toeristen lieten haar niet met rust, nu is Freya de beroemde walrus dood

De Noorse autoriteiten hebben de inmiddels wereldberoemde walrus Freya gedood. De uitzonderlijke walrus dook eerder op in onder meer Den Helder en Harlingen maar verbleef sinds juni in Oslo. In de haven trok het gestresste en verzwakte dier veel bekijks. Dat leverde volgens de autoriteiten gevaarlijke situaties op. Het dier zou de nieuwsgierigen kunnen aanvallen. Oproepen om het zeezoogdier van 600 kilo met rust te laten haalden niets uit. Daarom is een een einde aan haar leven gemaakt. Hoe dat is gedaan willen de autoriteiten niet bekend maken, schrijft Nu.