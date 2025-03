Toenemende zorgen over mogelijk kankerverwekkende emulgatoren in ijsjes Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 655 keer bekeken • bewaren

Net nu het zonnetje weer eens schijnt en je overweegt om een ijsje te gaan halen, komen die vermaledijde wetenschappers met zorgwekkend nieuws. The Wall Street Journal bericht over toenemende zorgen over de gezondheidsrisico’s van zogeheten emulgatoren.

Die emulgatoren zitten onder meer verwerkt in roomijs, snacks en sauzen. Dat bepaalde emulgatoren mogelijk kunnen leiden tot gezondheidsproblemen zoals darmontstekingen, is al langer bekend. Onder invloed van een dieet met emulgatoren veranderen de darmflora. Maar volgens recent onderzoek zijn de effecten verreikender. Zo wordt de consumptie van enkele veelgebruikte emulgatoren in verband gebracht met een verhoogd risico op hartproblemen, diabetes type 2 en bepaalde vormen van kanker. Deze aandoeningen kunnen volgens ander onderzoek weer worden verklaard door de darmontstekingen.

Het is niet bepaald eenvoudig om emulgatoren te vermijden. Ze worden niet alleen gebruikt in junk food, maar ook in voedingsmiddelen die vaak een ‘gezond’ imago hebben. Denk aan bepaalde yoghurts, volkoren crackers en ontbijtgranen. Uit een Franse studie bleek dat 54 procent van de 126.000 onderzochte verpakte etens- en drinkwaren emulgatoren bevatten.

Wetenschappers maken zich met name zorgen over carboxymethylcellulose (veel gebruikt in verpakte gebakken producten) en polysorbate-80 (p80, veelvoorkomend in zuivelproducten).