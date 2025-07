Toenemende krapte aan vakmensen gaat particuliere woningeigenaar opbreken Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 205 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Veel huiseigenaren hebben de afgelopen jaren noodgedwongen een woning gekocht die ze liever niet hadden gekozen. Want wie wél wilde kopen in een overspannen woningmarkt, moest snel handelen – vaak tegen een hoge prijs. Isolatie matig. Cv-ketel op leeftijd. Dak op de grens van versleten. Maar ach, dachten velen: Alles beter dan dakloos zijn of een hoge huur blijven betalen!

Particulier woningonderhoud wordt na 2030 onbetaalbaar en onhaalbaar

Onderhoud dat nu nog planbaar, beschikbaar en betaalbaar is, dreigt vanaf 2030 onuitvoerbaar te worden voor wie niet vooruit plant.

Waarom? Omdat de onderhoudssector - de installateurs, dakdekkers, loodgieters en monteurs - op een diep structureel tekort afstevent. Jaarlijks verdwijnen er tienduizenden technische vakmensen uit de sector, vooral door pensioen. Tegelijkertijd blijft de instroom ver onder de benodigde aantallen. Alleen al op mbo-niveau komen er jaarlijks 20.000 tot 30.000 technici te weinig bij. Deze cijfers komen niet van activisten, maar van de branche zelf: Techniek Nederland, CBS en UNETO-VNI.

Tegelijk stijgen de kosten flink. Loonkosten in de techniek nemen met gemiddeld 5–10% per jaar toe, mede door nieuwe cao’s en een krappe arbeidsmarkt. De prijs van vakwerk stijgt dus elk jaar bovenmatig. Bovenop het inflatiecijfer en voor particulieren, exclusief niet aftrekbare btw (21%). Vanwege fors toenemende schaarste aan vakmensen in de komende periode 2025-2030. Terwijl de beschikbaarheid van deze dure vakmensen significant daalt.

Verduurzaming woningen wordt plicht

En dan is er nog een derde factor: de overheid. De komende jaren worden strengere regels doorgevoerd rond verduurzaming van woningen. Denk aan hybride warmtepompen, verbeterde isolatie, ventilatienormen en CO₂-reductiedoelen. Verduurzamen wordt geen luxe, maar een verplichting.

In 2030 zullen veel eigenaren met technische problemen of noodzakelijke upgrades in de rij staan. Maar alleen de grootste opdrachtgevers zullen dan nog geholpen worden. De particuliere huiseigenaar mag achteraan de wachtrij aansluiten. Niet omdat hij niet wil betalen, maar omdat er simpelweg niemand meer beschikbaar is. En als er nog iemand te vinden is, dan alleen tegen zeer hoge tarieven.

De overheid zou hierbij meer kunnen doen: niet alleen sturen op verduurzaming, maar ook actief communiceren over de onderhoudscrisis die er met zekerheid aankomt. Verduurzaming zonder vakmensen is een luchtkasteel. En als die vakmensen er straks niet meer zijn, dan worden de gevolgen niet alleen voelbaar in de portemonnee maar ook in comfort, veiligheid en woningwaarden.