Toen Douwe Bob ten onrechte Domme Bob werd Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds

Het is best een verwarrende tijd waarin we leven waarin je goed moet oppassen wat je doet of zegt. Dat heeft de hetze tegen Douwe Bob en later Dilan Yesilgöz wel bewezen.

De afgelopen dagen heb ik met stijgende verbazing de discussie gevolgd over het hoe en waarom Douwe Bob is weggelopen van een Joods voetbalfeest. Allereerst vond ik het triest voor de kinderen die gehoopt hadden op een leuk optreden van Douwe Bob en van een koude kermis (of in dit geval voetbalfeest) thuiskwamen.

Aanleiding was de poster van de extreemrechtse partij Stand with Us die Douwe in het verkeerde keelgat schoot. Dat Dilan Yesilgöz vervolgens tweette dat hij een jodenhater is omdat hij niet voor Joodse kinderen wilde optreden was voor extreemrechts heel snel reden om van Douwe Bob Domme Bob te maken.

De uitzending van Renze maakte het er in mijn ogen niet beter op, waardoor er meer olie op het vuur werd gegooid en de positie van Douwe Bob verslechterde. Dit omdat er niet goed genoeg gekeken werd vanuit andere ooghoeken dan alleen het verhaal van Douwe Bob.

Mijn inziens vertrok Douwe van het voetbalfeest niet vanwege de Joodse kinderen dus zat Yesilgöz met haar haatzaaiende opmerking sowieso extreem fout. Dat kun je niet zomaar even rechtzetten met een kopje koffie.

Dat op beide acties en uitspraken zo heftig gereageerd wordt laat goed de tweedeling in de samenleving zien. De discussie gaat ondertussen alle kanten op maar we komen er niet uit. Je bent ofwel voor de Palestijnen of voor Israël anders ben je een Jodenhater. Ik denk echter dat het niet zo kort door de bocht is.

Of je nu Joods, Arabier, moslim, blank of zwart bent, we zijn allen mens en we hebben allemaal gevoelens. De een is niet beter of slechter dan de ander vanwege je geloof. Geloof of huidskleur zou niet de waarde van de mens moeten definiëren maar wel of je een goed hart hebt en wat je bedoelingen zijn in het leven.

Wat dat betreft pleit het voor Douwe Bob dat hij in gesprek is met de Joodse voetbalvereniging om het ditmaal wel goed te doen met elkaar. Yesilgöz is wat mij betreft helemaal af. Ik hoop dat dit terug te zien zal zijn als er straks weer verkiezingen komen. Laten we met elkaar zien dat het beter kan dan hoe het nu gaat.