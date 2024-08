Toekomstperspectief economie blijft onzeker ondanks gunstige CPB-cijfers Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 88 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Personeelskrapte, vergrijzing, te weinig huizen en capaciteit stroomnet beperken toekomstige welvaart.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het Centraal Economisch Plan 2024 gepubliceerd. Positieve gunstige cijfers die wel met een kritische blik beoordeeld moeten worden om de juiste conclusies te kunnen trekken.

Nog voordat het kabinet-Schoof haar regeringsprogramma kan presenteren heeft de minister van Financiën al publiekelijk gemeld dat er geen extra geld beschikbaar komt. Want de pot met extra geld is op. Het zal nog moeite genoeg kosten om het overheidstekort binnen de 3%-grens te houden in de komende jaren. Buffers voor het opvangen van tegenvallers zijn er niet en als die er wel komen zal er aan bezuinigingen niet te ontkomen zijn.

De gunstige cijfers geven economisch zeker geen reden tot juichen, maar kunnen wel tot tevredenheid stemmen. De koopkracht gaat er op papier op vooruit voor alle inkomensgroepen en de armoede in Nederland daalt ook gestaag. Belangrijk is voorts dat de inflatie daalt en dichtbij het beoogde percentage komt van 2% per jaar. Omdat de lonen flink gestegen zijn hebben alle werknemers meer koopkracht gekregen. Gunstige ontwikkelingen na jaren van hoge inflatie en koopkrachtverlies.

Onze economie kampt met te veel structurele problemen waarvan de langetermijneffecten negatief doorwerken op het toekomstperspectief van onze economie en de mate van welvaart voor toekomstige generaties.

De personeelskrapte, vergrijzing, de krapte aan woningen en de beperkte capaciteit van ons stroomnet remmen de groei van onze economie en welvaart. Tel daar bovenop onverwachte tegenvallers waardoor er flink bezuinigd moet gaan worden of belastingverhogingen moeten worden doorgevoerd, dan zal dat zeker in negatieve zin onze toekomstige welvaart beïnvloeden.

Politiek zullen er complexe en moeilijke keuzes gemaakt moeten worden om Nederland economisch verantwoord op de been te kunnen houden. Vanuit een realistische kijk op de toekomst met alle structurele tekortkomingen die onze economie en samenleving in 2024 zo duidelijk karakteriseren.

Een sterk geïndividualiseerde samenleving, gericht op vaak ongebreidelde economische groei waarvan de grenzen al zijn bereikt en soms zelfs al ver zijn overschreden. Met alle nadelige gevolgen voor mens, natuur, klimaat, energie en onze drinkwatervoorziening.

De PVV heeft in het Hoofdlijnenakkoord hard gestreden om het eigen risico uit de zorg te kunnen halen. Voor de schatkist een dure maatregel. De vraag is of dit vanuit het belang van de zorg economisch een verstandige keuze was. Wel of geen eigen risico heeft op de huidige zorgwekkende problemen in de zorg nauwelijks invloed. Hooguit een nadelige ten aanzien van een nog grotere vraag naar zorgbehandelaars die toch al schaars zijn.

Voor de laagste inkomensgroepen is dit een prachtige oplossing voor hun portemonnee. Maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Voor de politiek, overheid en burgers zal het begrip “minderen” centraal moeten staan om onze economie voor komende generaties toekomstbestendig te houden.