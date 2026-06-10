De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Toekomstige generatie VVD-machthebbers wil af van de AOW Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 606 keer bekeken • Bewaren

De VVD wil de leeftijd waarop mensen met pensioen kunnen flink verhogen. Voor de jongeren van de partij die zijn verenigd in de JOVD, gaat dat nog niet ver genoeg. Zij willen dat de AOW in 2050 compleet is afgeschaft. Dat meldt het AD.

De VVD-jongeren pleiten voor zelfredzaamheid bij de Nederlander, die in het vervolg zijn oudedagsvoorziening volledig zelf zou moeten regelen. De AOW werd in 1957 ingevoerd om armoede onder ouderen tegen te gaan. Nederland kent daardoor een van de laagste armoedecijfers onder ouderen wereldwijd.

De JOVD is een belangrijke kweekvijver voor latere bestuurders. Zo was de langstzittende Nederlandse premier, Mark Rutte, tijdens zijn studententijd landelijk voorzitter van de liberale jongerenorganisatie. Ook voormalige partijleiders als Ed Nijpels en Hans Wiegel waren actief bij de JOVD.

De huidige VVD-leider, Dilan Yesilgöz, begon haar politieke carrière daarentegen bij de SP. Bij de afbouw van de hypotheekrenteaftrek wil de JOVD inmiddels verder gaan dan de SP. De VVD-jongeren willen helemaal af van de subsidie voor huizenbezitters.

Meer over: actueel , aow , jovd , hypotheekrenteaftrek