Toekomstig kabinet moet aan de slag met long covid Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

Anne Vroegindeweij Long-covidpatiënt en auteur van 'De achterblijvers' Over de vergeten pandemie van long covid (Uitgeverij de Geus, 2023)

1,3 miljoen Nederlanders hebben aan de coronapandemie langdurige gezondheidsklachten overgehouden. En ook al lijkt de pandemie voorbij, het coronavirus is niet weg: er komen dagelijks nieuwe long-covidpatiënten bij. Zeker negentigduizend van hen zijn chronisch en ernstig ziek en kunnen niet meer werken, niet meer naar school en niet meer deelnemen aan het sociale leven. Ze liggen al maanden of jaren thuis in bed. Uitzicht op een behandeling of op herstel hebben ze niet.

De kabinetten-Rutte III en IV hebben te weinig gedaan voor long-covidpatiënten. Deze groep is onvoldoende ondersteund en men heeft onvoldoende gezocht naar een oplossing voor hun klachten of passende zorg. Het is voor patiënten nagenoeg onmogelijk om hier zelf om te vragen omdat zij te ziek zijn om naar het Malieveld te reizen, laat staan om actie te kunnen voeren. Hun teleurstelling en die van hun naasten in de politieke aanpak van de long-covidcrisis is groot.

Maar: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een kans om eindelijk echt in actie te komen voor de enorme groep Nederlanders met long covid. Een kans om hun nu wél het perspectief te bieden dat ze verdienen.

Dit is een oproep aan toekomstige politici om eindelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de achterblijvers van de pandemie. We hebben als land de eervolle kans om internationaal een rol te spelen in de aanpak van de long-covidcrisis. Dat kunnen we doen door coherent en daadkrachtig beleid te gaan voeren. Pak deze kans en zet zodra het kan de volgende vier acties in gang:





Financier substantieel biomedisch onderzoek naar de biologische grondslag en de behandeling van long covid. Faciliteer daarbij dat onderzoekers zonder lange subsidieprocedures snel aan de slag kunnen. Zorg voor de inzet van multidisciplinaire specialisten in heel Nederland. Faciliteer daarnaast de bijscholing van medische professionals, met name huisartsen, bedrijfsartsen, WIA-keuringsartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Long covid manifesteert zich anders bij kinderen dan bij volwassenen. Maak werk van biomedisch onderzoek naar long covid bij kinderen en specifiek beleid voor kinderen met long covid. Geef voorlichting aan de Nederlandse bevolking over het risico op en de gevolgen van long covid.