Toch in de spanning door de harmonisatiewet Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 125 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

© cc-foto: ElasticComputeFarm

Ik had het nog zo tegen mezelf gezegd: ik wil me niet de hele tijd druk gaan zitten maken dat ik in april weer een contactmoment met het UWV heb, en toch doe ik het…

Sinds de wet van de harmonisering van kracht is, betekent dit voor mij dat ik 2 keer per jaar contact heb met de arbeidscoach van het UWV. Tot nu toe was ik nog niet zo aan een nieuw traject toe en heb ik de boot een beetje afgehouden.

Sinds ik dit jaar bij de bieb bezig ben als vrijwilligerswerk merk ik dat de spanning en de verwachtingen weer toenemen. Wat wordt er nu door mij verwacht van het UWV? Vorige week dinsdag had ik opnieuw een gesprekje met mijn arbeidscoach.

Afgelopen keer gaf ik aan dat ik net begonnen was bij de bibliotheek als vrijwilliger, nu kon ik vertellen dat ik met veel plezier bij de bieb werk en dat het gelukt is om bijna iedere woensdag aanwezig te zijn en mijn taakjes te doen.

“Het is nu mijn plan om vanaf december 1 keer in de 2 weken op de vrijdag middag te gaan werken om te kijken hoe dit gaat”, vertelde ik trots. “Okay”, zei hij kordaat. “Dan kijken we in het voorjaar hoe het er dan voor staat.”

Ik voelde de druk meteen weer stijgen. “Ja, maar dit werkt nu, maar dit betekent niet dat ik overal zo aan de slag kan.” “We hebben hier in het voorjaar weer contact over”, zei hij nog een keer. “Okay…” Licht gefrustreerd hing ik op. Dat was dus een gesprekje van pakweg 10 minuten.

Druk door de harmonisering?

Ik vind het wel typisch dat ik toch druk ervaar vanuit het UWV terwijl ik sinds 2006 in de Wajong zit en voor 80 tot 100% ben afgekeurd. Nu ben ik voor mezelf gemotiveerd genoeg om weer aan het werk te willen en te kijken wat ik wil en vooral wat haalbaar is op dit moment. Toch moet ik goed mijn grenzen aangeven en de ruimte nemen die ik nodig heb. Ik wil niet weer dezelfde fout maken en te snel een traject ingaan.

Gelukkig heb ik voor mijzelf redelijk helder wat ik wil en wat mijn volgende stap is. Ik heb nu een half jaar de tijd om dit rustig te overdenken en mijn plan te maken. Het is en blijft een kunst om de rust te nemen die ik nodig heb.