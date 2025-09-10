TivoliVredenburg weigert bezoeker met privacy-schendende bril Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 335 keer bekeken • bewaren

Het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg heeft afgelopen weekend een man geweigerd die met een camerabril naar binnen wilde. Omdat de bezoeker weigerde zijn privacy-schendende bril af te zetten, werd hem de toegang geweigerd, meldt RTV Utrecht.

De beveiligers van TivoliVredenburg waren alert op camerabrillen nadat onlangs op een Rotterdams festival een man werd betrapt op het stiekem filmen van vrouwen. “Meerdere dames kwamen naar ons toe met de melding dat er een man rondliep bij de vrouwen-wc's die verdacht rondkeek en zich ook richtte op schaars geklede dames”, vertelde een beveiliger daarover aan RTL Nieuws.

TivoliVredenburg zit niet te wachten op stiekeme gluurders. “We willen de privacy en sociale veiligheid waarborgen van onze bezoekers”, stelt directeur Jeroen Bartelse tegen RTV Utrecht. “Mensen hebben natuurlijk ook telefoons bij zich waarmee gefilmd kan worden. Maar bij een camerabril is dit niet duidelijk.”

Meer over: actueel , tivolivredenburg , camerabril , privacy , gluurders