Tip voor mensen die denken dat het inspelen op emoties en het oproepen van haat geen gevolgen zullen hebben

Het was een ware exodus in de Tweede Kamer, deze afgelopen weken. Het een na het andere Kamerlid, van onbekende backbencher tot partijprominent, stapte ook. Ook meerdere bewindslieden zeiden na de verkiezingen van aanstaande november niet meer beschikbaar te zijn in politiek Den Haag. Volgens Ellen Deckwitz is het maar de vraag wie we terug gaan krijgen, en wat hun ideeën zullen zijn, als ze überhaupt al ideeën hebben: “Want de afgelopen jaren bleek toch dat je in ons land makkelijk de verkiezingen kan winnen op de persoon, zonder verder aandacht te hoeven besteden aan de inhoud”.