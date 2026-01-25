Timothy Snyder: we leven in een tijd van laf fascisme Kijk Nou Vandaag leestijd 1 minuten 152 keer bekeken Bewaren

VRT NWS interviewt Timothy Snyder, vooraanstaand Amerikaans historicus gespecialiseerd in autocratische regimes. Hij is een uitgesproken criticaster van Donald Trump. Nu Trump weer een jaar in het Witte Huis zit, moet Snyder vaststellen dat veel van zijn zorgen van een jaar geleden zijn bewaarheid.

Snyder omschrijft het huidige bestuur als “een vorm van laf fascisme”. “Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen geweld. Iemand wordt vermoord in de straten van Minneapolis en dan liegen ze daarover. Dus we hebben het over een soort postmodern fascisme.”