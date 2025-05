Timmermans: Yeşilgöz blijft consequent de extreme lijn van Wilders volgen

“Terwijl er zich nationaal en internationaal een strijd tussen autocratie en democratie aftekent, terwijl onze internationale veiligheid enorm onder druk staat, besloot de VVD van Yeşilgöz een pact te sluiten met iemand die zich in die strijd loyaal toont aan de autocraten en hun vrienden. Het directe resultaat van haar leiderschap is dat er nu Trump- en Poetinbewonderaars in de Trêveszaal zitten.”

“Het resultaat is stilstand, omdat het kabinet Wilders-Yeşilgöz niet in staat is de besluiten te nemen die nu nodig zijn: niet over verhoging van het defensiebudget, niet over langjarige steun aan Oekraïne, niet over Europese samenwerking, niet over modernisering en verduurzaming van onze economie, niet over het oplossen van de stikstofcrisis, niet over het bouwen van woningen.”