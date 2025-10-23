De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Timmermans: ‘Wilders is de grootste gratis bierbrouwer van Nederland’ Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 809 keer bekeken • bewaren

Net als twee jaar geleden botsten Frans Timmermans en Geert Wilders tijdens het SBS-debat over het eigen risico. In 2023 zei Wilders dat het eigen risico direct moest worden afgeschaft, terwijl Timmermans voorstelde om het eigen risico te halveren.

Toen Wilders ging regeren, bleek dat de PVV het eigen risico niet wilde afschaffen maar halveren. Twee jaar later wachten mensen met een kleine beurs nog altijd op een lager eigen risico. De VVD wil het eigen risico ondertussen verhogen.

GroenLinks-PvdA heeft in het programma opnieuw het voorstel opgenomen om het eigen risico te halveren. Wilders probeerde Timmermans om die reden opnieuw aan te vallen.

“Wilders is de grootste gratis bierbrouwer van Nederland en laat zijn plannen niet eens doorrekenen”, reageerde Timmermans. Anders dan de PVV heeft GroenLinks-PvdA de plannen wel laten doorrekenen. Volgens Fleur Agema, tot voor kort minister van de Zorg namens de PVV, is het niet mogelijk om het eigen risico volledig af te schaffen.

“U belooft mensen van alles en komt het niet na”, zei Timmermans tegen Wilders, die bij de vorige verkiezingen ook beloofde dat het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen een volwaardig ziekenhuis zou blijven.