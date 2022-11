Timmermans wil af van plastic troep

De Volkskrant zet woensdag de voorgenomen maatregelen op een rij: verpakking van thuisbezorgde goederen mag maximaal 40 procent loze ruimte bevatten, oftewel, geen enorme verpakkingen meer voor een kleine aankoop. Miniflesjes shampoo en in plastic gewikkelde zeepjes moeten verdwijnen uit hotels, geen fruit meer verpakt in plastic of foambakjes in de supermarkt, herbruikbare kopjes voor koffie in koffie- en broodjeszaken en geen plastic bakjes meer voor bijvoorbeeld je patatje in de snackbar. Ook geen knijpzakjes mayonaise of ketchup meer trouwens, en geen koffiemelkkuipjes of zakjes creamer.