Timmermans waarschuwt voor samenwerking tussen rechts en extreemrechts

Frans Timmermans heeft tijdens een speech in Málaga voor Europese sociaaldemocraten gewaarschuwd voor het gevaar van samenwerking tussen rechts en extreemrechts. “Overal waar extreemrechts mee mag regeren, zie je duidelijk dat ze centrum-rechtse partijen opslokken”, zei de leider van GroenLinks-PvdA.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz zette deze campagne de deur voor regeringsdeelname van de PVV weer op een kier. NSC-voorman Pieter Omtzigt speculeerde begin deze week bij Tubantia over een coalitie met JA21.

Timmermans brak volgens de NOS een lans voor de rechten van vrouwen en LHBTI’ers, die vaak het doelwit zijn van extreemrechtse aanvallen. “We zien je, we houden je hand vast, we staan naast je en we zullen je altijd beschermen.”