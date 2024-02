Timmermans waarschuwt voor radicaal rechts en 'bewonderaar van Poetin' Geert Wilders

Radicaal-rechtse partijen zijn een bedreiging voor de rechtsstaat, en spelen daarmee de Russische president Vladimir Poetin in de kaart, vindt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. In de tweejaarlijkse Banninglezing noemt Timmermans het "urgent" dat "Wilders geen directe verantwoordelijkheid gaat dragen voor onze landsverdediging en onze veiligheid. Ik zou niet graag mijn lot leggen in de handen van de bewonderaars van Poetin, noch hier, noch elders".

Timmermans betrekt vervolgens radicaal-rechtse partijen bij die dreiging: "Poetin is wegbereider, voorbeeld en held voor bijna alle radicaal-rechtse bewegingen in Europa." Zulke partijen hebben baat bij verdeeldheid, aldus de linkse partijleider. Hij waarschuwt voor "onhaalbare voorstellen" van niet alleen PVV maar ook BBB, die "slechts fungeren als politiek lokaas".

"Het is allesbehalve toeval dat de PVV in ons land de publieke omroep de nek om wil draaien", zegt Timmermans. "Deze partij maakt onderdeel uit van een wereldwijde beweging die controle wil over de waarheid en het verhaal dat we over onszelf vertellen."