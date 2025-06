Timmermans veegt PVV en VVD de mantel uit: Wilders probeert af te leiden van eigen falen

Bij de start van het debat over de val van het kabinet heeft Frans Timmermans hard uitgehaald naar Geert Wilders en de VVD. Die laatste partij ging al eens eerder met Wilders in zee, en dat liep ook al verkeerd af. “Het is u eerder overkomen, u had kunnen uittekenen dat het weer zou gebeuren”, zei Timmermans in de richting van Yesilgöz.