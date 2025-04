Timmermans trekt parallel tussen Trumps handelsoorlog en aanloop naar WO2 Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 409 keer bekeken • bewaren

Frans Timmermans waarschuwt in een opiniestuk in NRC voor de verregaande gevolgen van de handelsoorlog die door de Amerikaanse president Trump is ontketend. Volgens Timmermans heeft deze handelsoorlog "niks met economie en alles met politiek te maken" en ondermijnt Trump doelbewust het internationale handelssysteem dat de VS zelf heeft gecreëerd.

De GL-PvdA-leider schrijft dat Europa nog niet klaar is voor deze breuk met het huidige systeem en pleit voor meer Europese eenheid op politiek, militair en fiscaal gebied. "We hebben een achterstand op China en de VS, maar kunnen die goed maken als we snel ons investeringsvermogen en weerstandsvermogen vergroten met een Europese kapitaal- en bankenunie, met een echte energie-unie en forse investeringen in nieuwe technologieën," schrijft hij.

Timmermans benadrukt dat het gevoel van urgentie omhoog moet en waarschuwt dat de instabiliteit op de financiële markten snel zal doorwerken in de gehele economie, met hogere prijzen voor consumenten als gevolg. Hij trekt een parallel met de economische crisis van bijna een eeuw geleden:

"Bijna een eeuw geleden brak mede door handelstarieven een recessie uit, een recessie die pas een depressie werd toen de financiële markten instortten. Het was de brandstof die politieke krachten aan de macht bracht die de wereld in het verderf stortten."

Ook schrijft hij:

"De wereld van Trump en de zijnen bestaat uit heersers en overheersten. Wie de macht heeft, oefent haar zonder restricties uit. Dit alles staat haaks op het door de VS zelf vormgegeven internationale systeem. Volgens Trump is het systeem ‘kapot’ en zal het dus gesloopt moeten worden, waarbij zijn oude obsessie met de oneerlijkheid van vrijhandel samenvalt met de wens van radicaal rechts om dingen te slopen zodat in de daarop volgende chaos hun ‘nieuwe orde’ kan ontstaan."