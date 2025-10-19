‘Timmermans spreekt ook gewoon Nederlands’

Over anderhalve week gaan we naar de stembus. En in politiek Den Haag is de campagnetijd losgebarsten. Partijleiders doen er álles aan om ervoor te zorgen dat hún plannen voor Nederland gehoord worden. In Spijkers met Koppen kunnen we dat niet negeren en daarom hier iedere week: Spijkers en Zeteljagers. De komende weken volgt een van onze cabaretiers één partij en je hoort hier wat hen opviel. Deze week: Djoni de Vos over GroenLinks-PvdA.

“Ik ken Timmermans helemaal niet goed”, vertelt De Vos. “Ik had hem vooral in mijn hoofd geparkeerd als een soort geïrriteerde Kabouter Plop die 38 talen spreekt. Dat bedoel ik helemaal niet lullig, dat is gewoon wat bleef hangen. Nu heb ik naar dat NRC-interview met hem van een uur geluisterd en ik was helemaal om: oprecht! Ik vond hem rustig, bedachtzaam, en hij sprak ook gewoon Nederlands.”