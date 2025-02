Timmermans roept VVD en NSC op te breken met Wilders als PVV veiligheid Nederland blijft negeren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1649 keer bekeken • bewaren

De veiligheid van Nederland is in de afgelopen 60 jaar niet zo in gevaar geweest als nu terwijl de coalitie het niet eens kan worden over de verdediging van het land. Geert Wilders ziet het bijvoorbeeld niet zitten als Nederland een bijdrage zou leveren aan een internationale vredesmissie in Oekraïne, mocht het daar van komen. Hij noemt dat zelfs "onbespreekbaar". En dat terwijl premier Schoof probeert deel te nemen aan internationale inspanningen om te voorkomen dat de grote dreiging die zich momenteel ontvouwt nog verder escaleert.

Voor oppositieleider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA, de op een na grootste fractie in het parlement, is het reden om de alarmbel te laten klinken. De fractievoorzitter met ruime ervaring in de diplomatie, wijst er in een interview met Nieuwsuur op dat de situatie meer dan ernstig is en er een duidelijke lijn getrokken moet worden.

Timmermans postte fragmenten van het interview op Bluesksy.

"Wat aan de orde is, is onze veiligheid en onze lange termijn stabiliteit. We hebben te maken met een coalitie waarin men niet eenduidig is over die fundamentele vraag over de veiligheid van Nederland. Dat is veel meer dan alleen wel of geen troepen sturen. Dat is veel fundamenteler. Daarom was Nederland ook zo afwezig tot nu toe. Omdat ze het niet eens zijn met elkaar. Een coalitie die het op zulke fundamentele vraagstukken niet met elkaar eens is, leidt tot een land dat stuurloos is. In die situatie zitten we nu. Onze veiligheid heeft te maken met een agressieve Russische president die, als hij de ruimte krijgt, niet zal stoppen bij Oekraïne."

"Sinds de Cubacrisis is de veiligheid van Nederland niet zo bedreigd als nu. Daarin moet Nederland duidelijk verantwoordelijkheid nemen. Ik verwacht van het kabinet dat ze een heel heldere positie innemen zodat ook de Nederlandse bevolking weet waar we met dit kabinet aan toe zijn. Een verdeeld kabinet op dit vraagstuk is eigenlijk niet aanvaardbaar en ik verwacht van VVD en NSC, dat als ze geen eenheid van kabinetsbeleid tot stand kunnen brengen, dat ze dan ook breken met dit kabinet. (...) Op dit moment is van het grootste belang dat we trachten, en daar zullen wij ook vanuit de oppositie ons best voor doen, een zo breed mogelijke nationale consensus te bereiken ter versterking van onze veiligheid."

De Tweede Kamer debatteert vandaag op verzoek van Timmermans over de uitspraken van president Trump over Oekraïne en de gevolgen voor de veiligheid van Europa. De leider van de oppositie zette vorige week in een lezing nog uiteen waarom de Europese eenheid nu van levensbelang is.

Update 21:40