Timmermans: premier zo gegijzeld door Wilders dat hij misdaden Netanyahu niet durft te veroordelen

Dick Schoof is zo’n ruggengraatloze, natte dweil dat hij zelfs nu niet durft te zeggen dat het een schande is dat Benjamin Netanyahu deze week weer honderden Gazanen heeft laten vermoorden.

“Waarom krijgt de minister-president niet gewoon over zijn lippen: ik ver-oor-deel wat Netanyahu heeft gedaan? Het is toch zo simpel als wat”, vroeg Frans Timmermans dinsdag tijdens een Kamerdebat aan de premier. Die begon daarop voor de zoveelste keer over de “kabinetslijn” die zo’n veroordeling niet zou toelaten. De leider van GroenLinks-PvdA kon zoveel hypocriet gedraai niet langer aanhoren en liep de zaal uit.

NRC sprak een dag later met Timmermans: “„Ik kreeg het te kwaad”, zegt hij woensdagochtend. „Ik was niet boos, maar verdrietig. Dat we op een punt zijn aanbeland dat de premier van dit land zo gegijzeld is door Wilders, dat hij niet eens meer een evidente misstand durft te veroordelen. Wat zijn collega’s in de andere Europese landen allemaal wél doen.””