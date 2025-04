Timmermans pleit voor nieuwe linkse volkspartij en 'nieuw hoofdstuk voor Nederland' Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 93 keer bekeken • bewaren

Fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA Frans Timmermans wil met een nieuwe brede volkspartij de partijen in het politieke midden naar links trekken. Timmermans zei in een toespraak in Utrecht dat de toenadering tot middenpartijen gezocht moet worden. Hij denkt dat een samenwerking met progressieve en sociale partijen het antwoord is op wat hij "schadelijke bezuinigingspolitiek" noemt.

Timmermans roept op tot de vorming van een nieuwe linkse volkspartij waarin GroenLinks en Partij van de Arbeid samengaan. In zijn document "Een nieuw hoofdstuk voor Nederland" beschrijft hij zijn visie op een "nieuwe doorbraak" die mensen met gemeenschappelijke idealen verenigt en bestaande scheidslijnen doorbreekt.

De politiek leider van GL-PvdA ziet de noodzaak voor een nieuw vertrouwen in de samenleving. "De komende jaren zal onze samenleving weer bergopwaarts moeten leren koersen," schrijft Timmermans. Hij wijst op het erosieproces van het zelfvertrouwen van de middenklasse na opeenvolgende crises en pleit voor een mentaliteitsverandering waarbij succes niet als eigen verdienste wordt gezien, maar als resultaat van wederzijdse ondersteuning.

Timmermans stelt een nieuwe verzorgingsstaat voor die een fatsoenlijk bestaan voor iedereen garandeert. Hij pleit voor een beter geïntegreerd systeem van belastingen en toeslagen, betaalbare woningen, hervorming van de zorg en kinderopvang als publieke voorschool. De GL-PvdA-leider wil investeren in een Toekomstfonds van 25 miljard euro om Nederland concurrerend te houden met de VS en China, met een focus op infrastructuur, innovatie en verduurzaming.

Volgens Timmermans is een "strijdbare burger in een weerbare rechtsstaat" essentieel in een tijd van internationale spanningen. Hij benadrukt het belang van democratisch patriottisme, waarbij onafhankelijke rechtspraak, een vrije pers en een levendig maatschappelijk middenveld centraal staan. Timmermans ziet de oorlog in Oekraïne als een strijd tussen autocratie en democratie, en roept op tot een versterkt Europa dat meer op eigen benen kan staan.

Hij schrijft:

Als er ooit een moment was om de krachten te bundelen, dan is het nu. Wereldwijd gaan mensen de straat op om hun idealen te bevechten. Tienduizenden komen in actie voor hogere lonen, goed onderwijs en betaalbaar wonen, voor een goed klimaatbeleid en een gezonde natuur, voor solidariteit met Oekraïne en Gaza, en tegen de afbraak van de democratie en het oprukkend fascisme. En dat is nodig, nu onze idealen steeds verder uit zicht lijken te raken. In luttele weken lijken zich decennia te voltrekken. Poetin en Trump hebben de aanval geopend op onze vrijheid en onze manier van leven. De groeiende oorlogsdreiging valt samen met andere uitdagingen, zoals de toenemende economische concurrentiestrijd met de Verenigde Staten en China, de strijd om toegang tot grondstoffen, energie en schoon water, en de groeiende economische en politieke macht van techmiljardairs en multinationale ondernemingen.

De politicus roept op tot een betere sturing van grote veranderingsprocessen, met name op het gebied van migratie en energietransitie. Hij pleit voor een "Sociaal Migratieakkoord" met een focus op gematigde bevolkingsgroei en voor een "sociaal klimaatbeleid" waarbij verduurzaming en sociale rechtvaardigheid hand in hand gaan door gerichte investeringen in wijken met energiearmoede.