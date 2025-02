Timmermans over botsing VVD en PVV: 'Of je steunt als hele coalitie Oekraïne, of er komt een ander kabinet' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 834 keer bekeken • bewaren

Zelensky is een ‘dictator’ die slecht ligt bij zijn bevolking en had de oorlog tegen Rusland niet moeten beginnen. Dat was de strekking van de woorden die Donald Trump afgelopen week gebruikte om zich achter de Russische dictator Vladimir Poetin te scharen. Dat Trump zo achter Poetin aanloopt kan niemand verrassen, zo zegt ook Frans Timmermans zondag in Buitenhof. Wie de leiders van Rusland en de Verenigde Staten weleens samen heeft gezien, weet dat die laatste als een verliefde tiener achter de eerste aanloopt. Diezelfde uitwerking heeft Poetin op extreemrechtse partijen in Europa. Het is volgens Timmermans dan ook niet gek dat Wilders vier jaar ná de Russische aanslag op vlucht MH17 met een Russisch vriendschapsspeldje terugkwam uit Moskou.

Ook Wilders’ minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber noemde de Oekraïense president Zelensky afgelopen week een dictator. Woorden die ze al snel weer terug moest nemen. Toch was het geen verspreking, zo zegt Timmermans: “Dit is wat ze vindt. In haar radicaal rechtse kring is dit het narratief.” Diezelfde Poetin-propaganda hoor je behalve bij de PVV, ook bij Orbán in Hongarije, Fico in Slowakije, in Oostenrijk bij de neonazipartij FPÖ en in Duitsland bij de extreemrechtse AfD.

Wat al deze partijen gemeen hebben, inclusief Donald Trump in de VS, is dat ze uit zijn op de ontwrichting van het westen en de democratie. En op het uitleveren van Oekraïne en wie weet welke landen nog meer aan Rusland. We moeten dan ook zo snel mogelijk naar een Europese defensie-industrie waarbij gezamenlijk wordt geïnvesteerd in defensie. Dat gaat heel veel geld kosten maar het is pure noodzaak voor onze veiligheid in Europa, aldus Frans Timmermans.