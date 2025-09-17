De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Timmermans: Nederland staat al jaren stil door Wilders Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 457 keer bekeken • bewaren

Nu de PVV heeft meegeregeerd, staat Nederland “op de rand van nationale zelfmoord”, zei Geert Wilders woensdag bij de start van de algemene politieke beschouwingen. Dat heeft volgens de PVV-leider vanzelfsprekend niets met de PVV te maken, maar alles met alle andere partijen in de Tweede Kamer.

Nadat Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Jimmy Dijk (SP) Wilders confronteerden met de incompetentie van zijn bewindslieden en zijn partij, begon de PVV’er weer eens als een bezetene om zich heen te slaan. Hij noemde Frans Timmermans “de grootste wegloper” en Jimmy Dijk “de kleine Fidel van de lage landen”.

Volgens Rob Jetten (D66) is Wilders zelf “de grootste Calimero van de Tweede Kamer”. “Hij had de macht, de zetels, maar hij heeft er niets mee gedaan.” Vrijwel alle partijen trokken dezelfde conclusie. Toen Wilders begon over criminaliteit, hoefde Timmermans de bal alleen maar in te koppen: “Wat heeft u concreet gedaan voor de slachtoffers? Nul, niks, nada.”

“Het land staat door u al jaren stil. En het vertrouwen in de politiek is door u gekelderd”, aldus Timmermans. “U heeft uw kans gehad, u heeft het verprutst.” De GroenLinks-PvdA-leider verwees nog eens naar de PVV-aanhanger in het SBS6-debat die volgens Wilders geen dag kon wachten op de afschaffing van het eigen risico. “Die mevrouw kan nog tien jaar wachten”, aldus Timmermans.

Ook wees de GroenLinks-PvdA-leider erop dat Wilders alleen maar schuimbekt over asiel. Over arbeidsmigranten, die problemen veroorzaken na te zijn afgedankt door hun opdrachtgevers, hoor je de PVV niet. “Stop met de slachthuizen”, aldus Timmermans.

De oproep van de koning in de troonrede om de verbinding te zoeken, was duidelijk niet aan Wilders besteed. Ook bij het belangrijkste politieke debat van het jaar koos hij weer voor “een agenda van haat en verdeeldheid”, constateerde Jetten.

Stephan van Baarle (DENK) wees erop dat de giftige retoriek van Wilders ertoe leidt dat moskeeën en moslims worden bedreigd. Racisten die zich daaraan schuldig maken, citeren daarbij regelmatig de teksten van de PVV-leider.