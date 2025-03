Timmermans maakt genadeloze analyse van Trump

Ook andere invloedrijke Europese politici hebben geen goed woord over voor de wijze waarop Zelensky in het Witte Huis werd behandeld. “Ik ben er vrij zeker van dat president Zelensky nog bereid zou zijn om naakt door New York City te rennen, als dat nodig zou zijn om de door hem gewenste veiligheidsgaranties te verkrijgen”, aldus Rasmus Jarlov, voorzitter van de parlementaire Deense defensiecommissie.

“Het moet niet gaan over emoties en ego’s en over wie er nederig genoeg is en of er wel genoeg dankjewel is gezegd. Het moet gaan over gerechtigheid en over de belangen van de westerse wereld.”