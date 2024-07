Timmermans: Houding Rusland 'doodeng' Actueel • 09-04-2014 • leestijd 1 minuten • 131 keer bekeken • bewaren

'Russen opgesloten in hun eigen retoriek'

Doodeng, zo noemde minister Timmermans van Buitenlandse Zaken de Russische propaganda over Oekraïne dinsdagavond in Pauw & Witteman. Volgens hem zitten de Russen opgesloten in hun eigen retoriek.

De Russische media vormen volgens Timmermans een “enorme propagandamachine” die het Oekraïense bewind weg moet zetten als fascistisch en als een bedreiging voor de Russisch sprekende bevolking in Oekraïne:

Ik heb weleens het idee dat ze dat niet meer onder controle hebben en dat nu bijna automatisch de ene stap de andere volgt”, zei Timmermans. “En dat vind ik doodeng, want op een gegeven moment kun je het niet meer stoppen en dan ontstaat er echt geweld in Oost-Oekraïne.

De Russische troepenmacht aan de grens met Oekraïne baart de minister zorgen. Als Rusland op deze manier doorgaat, voorziet hij nieuwe economische sancties.