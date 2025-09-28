Timmermans: Grote linkse beweging nodig als tegengif voor sterk CDA en 'dronken oom' Wilders Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 63 keer bekeken • bewaren

GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans heeft dit weekend op het verkiezingscongres in Rotterdam opgeroepen tot een sterke linkse beweging die Nederland een andere richting kan geven. Trouw schrijft dat Timmermans stelt dat "alleen een grote, sterke linkse partij Nederland na jaren van rechts-radicaal beleid een andere koers kan laten varen." Hij benadrukte dat zijn partij "de macht, de kracht en de omvang moet hebben om het land op een linkse koers te zetten" zodat rechtse partijen "niet om ons heen kunnen." De Volkskrant meldt daarbij dat GroenLinks-PvdA zich vooral wil richten op de wooncrisis, een thema dat letterlijk bovenaan in het verkiezingsprogramma is gezet.

Tijdens het congres in Ahoy richtte Timmermans ook scherpe kritiek op andere partijen. Het AD schrijft dat hij PVV-leider Geert Wilders vergeleek met 'die dronken oom' op familiefeestjes die 'onaanvaardbare dingen zegt', en stelde dat Wilders "te weinig wordt weersproken."

Het gebrek aan weerwoord heeft Wilders in staat gesteld te groeien, aldus Timmermans. De PVV won twee jaar geleden de verkiezingen en nam voor het eerst actief deel aan wat het meest extreemrechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog zou worden, tot de partij er dit voorjaar plotseling uitstapte omdat hij zijn racistische en antirechtsstatelijke asielplannen niet goedgekeurd kreeg.

De "rechtse retoriek" van onder meer de PVV maakt volgens Timmermans veel mensen bang dat zij door hun afkomst of religie "tweederangsburgers" worden. "Dat laten wij niet gebeuren", zei hij. Hij wees er ook op dat mensen met een migratieachtergrond met dezelfde problemen kampen als andere Nederlanders. "Mensen met dezelfde uitdagingen moeten niet tegen elkaar worden opgezet."

Timmermans bekritiseerde ook "collega-fractieleiders" die blijven zitten wanneer Wilders de islam aanvalt, wat de indruk wekt "dat je het ermee eens bent." Hoewel hij het CDA niet bij naam noemde, kan worden aangenomen dat hij onder meer doelde op CDA-leider Henri Bontenbal.

Nummer twee van de partij Jesse Klaver nam vervolgens het voortouw in de directe aanval op die partij. Volgens Klaver wil "het CDA verder gaan waar de VVD is gestopt" met bezuinigingen en lastenverhogingen.

De Volkskrant tekent op dat GroenLinks-PvdA ondanks de politieke chaos van het extreemrechtse kabinet nog niet profiteert in de peilingen, en dat de partij al sinds de vorige verkiezingen "ongeveer op hetzelfde niveau schommelt." Met het CDA dat volgens de peilingen dicht bij GroenLinks-PvdA is gekropen, waarschuwde Timmermans voor een scenario waarin zijn partij net te klein blijft om daadwerkelijk verandering te kunnen bewerkstelligen.