Timmermans: 'Faber de grootste prutser die ooit in vak K heeft gezeten'

Frans Timmermans heeft bij de hervatting van het debat over de eenheid van het kabinetsbeleid en lintjesgate, benoemd wat inmiddels half Nederland ziet. De leider van GroenLinks-PvdA noemde minister Marjolein Faber “de grootste prutser die ooit in vak K heeft gezeten”. Tegen Geert Wilders zei hij dat het een “grote schande voor dit land” is dat de PVV en de rest van de coalitie “deze prutser” laten zitten.

Timmermans benadrukte nog maar eens dat het van de gekke is dat Faber zich verzette tegen het verlenen van koninklijke lintjes aan vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor vluchtelingen. “Politiseer het systeem niet”, zei de leider van GroenLinks-PvdA. “Mensen helpen is wat dit land mooi maakt. Maak dat nou niet kapot.”

Caroline van der Plas, die het wel “heel lelijk” noemde dat Faber vrijwilligers geen lintje wilde geven, verweet de oppositie de kwestie te politiseren. Timmermans sloeg terug door op te sommen waar het kabinet allemaal niet aan toekomt. Dat was een lange lijst, want dit kabinet bakt er helemaal niks van. Er is bijvoorbeeld nog altijd niet het begin van een oplossing voor de stikstofcrisis en de wooncrisis.

Ook Rob Jetten hekelde de ministers die niets voor elkaar kregen. “En Faber is daarvan het kwalijkste voorbeeld.” Hij riep nog eens in herinnering dat Faber de leugen verspreidde dat Volodymyr Zelensky niet democratisch is gekozen. “Deze minister weigert haar werk te doen. Bij elk bedrijf zou deze minister al vijf keer zijn ontslagen. Dat VVD en NSC zoveel incompetentie gedogen is ongelooflijk.”