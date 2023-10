Timmermans en Omtzigt vrezen verdeeldheid als gevolg van oorlog in Gaza: ‘Onze taak is om de boel bij elkaar te houden’

30 okt. 2023 - 20:23

Ik snap die angst voor het naar Nederland brengen van het israëlisch-palestijns conflict niet. Het wordt echt niet nu hier gebracht. Het was er altijd al. Er gebeurt nu niets nieuws. Het is slechts een van de thema's die nederland diep verdeeld. Van mij hoeven we ook niet krampachtig de boel bij elkaar te houden. Vreemde en onmogelijke ambitie. Er is over en weer geen enkel begrip voor elkaars standpunten. En dat is ook logisch want er is allang geen consensus meer mogelijk. Het is voor sommigen duidelijk dat israel duizenden desnoods tienduizenden palestijnen mag doden. Het is voor sommigen duidelijk dat er geen boer gedwongen mag worden zijn bedrijf te staken. Het is voor sommigen duidelijk dat alle moslims jodenhaters zijn. Kortom de boel bij elkaar houden is onzin. Stel vast dat de Nederlander niet bestaat, dat we niet een gezamenlijke gemeenschap zullen vormen en het is aan de politiek om vorm te geven aan de verdeeldheid. Dus maatwerk voor de verschillende burgers. En niet oplossingen voor iedereen. Moeilijk maar niet onmogelijk. Lijkt mij beter dan de boel bij elkaar houden.