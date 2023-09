Timmermans en Omtzigt moeten in nieuw kabinet marktwerking in de zorg een halt toeroepen

Op de derde dinsdag in september was het de laatste troonrede van 13 jaar Rutte. Wat een herstelkabinet had moeten worden is uitgelopen op een zwanenzang. Nu hebben we het nakijken met veel onopgeloste problemen zoals te weinig financiële armslag in veel huishoudens, tekorten in de zorg, crisis in de woningbouw, tekorten aan personeel, enz. In de zorg zien we de wrange vruchten van jarenlang neoliberaal beleid: privatisering, planningsproblemen door een toevloed van ZZP’ers, tekort aan huisartsen en verplegend personeel, faillissementen van ziekenhuizen of zorgcentra, oplopende wachttijden voor behandelingen of in de crisisopvang, onevenredig grote tijdsbesteding aan administratie ten behoeve van de zorgverzekeraars. Zorg is een marktproduct geworden, de huisarts is een schakeltje in het verdienmodel waarin de grote spelers het beleid en de koers bepalen. Er wordt ingezet op rationalisering en bezuiniging. Denk aan het minder direct contact hebben met de arts en meer gebruik van AI en onlinediensten om gezondheidsproblemen te tackelen.