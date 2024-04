Timmermans bereid te onderhandelen over regeringsdeelname met VVD, maar wel zonder PVV Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans zegt ervoor open te staan in gesprek te treden met de VVD over de formatie van een kabinet. Dat deed hij in gesprek met Nieuwsuur. Mocht de poging van de VVD om met PVV, NSC en BBB een bruinrechts kabinet te smeden, staat bij Timmermans de deur op een kier voor VVD-leider Dilan Yesilgöz.

Voor de verkiezingen vond Timmermans het nog een "ingewikkeld verhaal" om met de VVD in zee te gaan. Hij noemde daarbij vooral de onderlinge verhoudingen als belangrijke factor: hij zag samenwerking niet gebeuren als de VVD de grootste zou zijn. Dat is niet gebeurd. GroenLinks-PvdA is nu net één zetel groter dan de VVD. De afgelopen tijd maande hij de vier partijen aan de formatietafel vooral tot haast.

Timmermans liet ook weten bij volgende verkiezingen weer lijsttrekker voor zijn partij te willen zijn: "Dat is echt mijn voornemen. Mijn richtjaar is 2026 om ervoor te zorgen dat we heel goed door de gemeenteraadsverkiezingen komen. Die zijn ontzettend belangrijk en al mijn energie is daarop gericht. Daar wil ik absoluut campagne voor voeren."