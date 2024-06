Timmermans: aanpak arbeidsmigratie is taboe bij rechts Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 495 keer bekeken • bewaren

Frans Timmermans pleit ervoor om de arbeidsmigratie te beperken. De leider van GroenLinks-PvdA denkt dat dat mogelijk is als de Nederlandse economie anders wordt ingericht. Bijvoorbeeld door het aantal distributiecentra en de hoeveelheid dieren in de intensieve veeteelt te verlagen. Dat zegt hij in een interview met dagblad Trouw.

“Je zult in de intensieve veehouderij naar minder dieren toe moeten. Hebben we dan al die slachthuizen nodig in Nederland?” Dergelijke vragen zijn bij rechtse partijen als BBB en VVD taboe, aldus Timmermans.

De linkse leider verwijst naar de aanbevelingen van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen, die recent adviseerde om de bevolking tot 2050 ‘gematigd’ te laten groeien tot 19 à 20 miljoen inwoners. “Uiteindelijk is het probleem van Nederland niet: ‘we willen die mensen niet’. Maar: wat kunnen wij nog aan qua bevolkingsgroei, met de tekorten die er al zijn in volkshuisvesting, zorg en onderwijs?”

Trouw schrijft: “De grote hoeveelheid arbeidsmigranten in laagbetaalde banen leidt immers tot een gebrek aan woonruimte en overlast in grote steden als Den Haag en Rotterdam. “We zullen arbeidsmigranten, of expats zoals ze ineens heten als ze hoger opgeleid zijn, nodig blijven hebben. Maar ik haal ze liever voor industrieën die meer toegevoegde waarde hebben.””

In het meest recente verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA wordt de mogelijkheid opengehouden om afspraken te maken over asielopvang met landen buiten de Europese Unie. GroenLinks is daar altijd tegen geweest, maar onder invloed van onder meer Timmermans kwam die passage toch in het partijprogramma.

Vluchtenlingenwerk is niet te spreken over het verhaal van Timmermans. Woordvoerder Martijn van der Linden vergelijkt het pleidooi op X met “de oude migratielijn van Wopke Hoekstra”. Volgens hem zou de nadruk moeten liggen op de belabberde wijze waarop de asielopvang in Nederland nu is georganiseerd. Ook over afspraken met landen buiten de EU is hij sceptisch. “Wat doet dit met het vertrouwen van andere opvanglanden”, vraagt hij.