Timelapse laat zien hoe bizar snel New York City verdween onder een oranje deken van vervuilende rook

Je hebt ze vast al voorbij zien komen: de huiveringwekkende beelden uit New York City waar de luchtvervuiling ervoor zorgt dat de stad gehuld is in een dikke, oranje mist. De rook is afkomstig van bosbranden in Canada die zo hevig zijn dat ze ook voor problemen met de luchtkwaliteit in het noordoosten van de Verenigde Staten zorgen. Als gevolg daarvan is de lucht in miljoenenstad New York nu volgens Amerikaanse media een van de meeste vervuilde ter wereld is.

Op een timelapse van het Amerikaanse meteorologisch instituut is te zien hoe snel New York verdween onder de oranje deken van mist.

In New York zijn risicogroepen door de lokale autoriteiten opgeroepen buitenshuis mondkapjes te dragen. Ook adviseert de stad mensen indien mogelijk binnen te blijven, uit voorzorg om de gezondheid van de inwoners te beschermen. NewYorkse scholen hebben hun buitenactiviteiten geschrapt.

De rook heeft zich vanuit Canada verspreid over een groot gebied in het noordoosten van de VS. In meerdere staten gelden waarschuwingen vanwege de zeer slechte luchtkwaliteit. en kunnen de VS dus nog last houden van de aanvoer van hevige rook van de bosbranden.