Time roept #MeToo-beweging uit tot Persoon van het Jaar

Time Magazine heeft de #MeToo-beweging uitgeroepen tot Persoon van het Jaar. Daarbij wordt gedoeld op de vrouwen (en mannen) die zich uitspreken over welke seksuele intimidatie ze hebben ondergaan, waar ze veelal wegens dreigementen of repercussies niets of weinig tegen konden ondernemen.

Dit sluimert eigenlijk al jaren, decennia, eeuwen. Vrouwen zijn klaar met bazen en collega’s die niet alleen grenzen overschrijden maar zelfs niet lijken te weten dat die grenzen bestaan. Ze zijn klaar met de angst voor vergelding, uitgerangeerd worden of ontslagen in een baan waarvan ze het verlies zich niet kunnen veroorloven. Ze hebben het gehad met de code om maar mee te doen om mee te kunnen blijven doen. Ze hebben het gehad met mannen die hun macht gebruiken om te pakken wat ze willen van vrouwen. De stilteverbrekers zijn een revolutie van weigering gestart die met de dag sterker wordt en in de afgelopen twee maanden heeft hun collectieve woede onmiddellijke en schokkende resultaten gehad: bijna iedere zijn er CEO’s ontslagen, topmannen omver gekegeld, iconen is diskrediet geraakt. In sommige gevallen is er strafvervolging ingesteld.”

De #MeToo-hashtag werd jaren geleden gestart door Tarana Burke maar werd in korte tijd razend populair nadat actrice deze gebruikte in een tweet over de seksuele intimidatie door Harvey Weinstein.