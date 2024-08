Tim Walz, man die viraal ging met 'weird' Republicans, gaat met Harris strijd aan met Trump

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris kiest gouverneur Tim Walz uit Minnesota als haar running mate. Dat melden Amerikaanse media, waaronder CNN en The New York Times.

De 60-jarige Walz is bepaald niet onomstreden op de linkerflank van de Democratische partij. Hij is sinds 2019 gouverneur van Minnesota en stuurde in die hoedanigheid de Nationale Garde naar Minneapolis, nadat daar rellen waren uitgebroken na de racistische politiemoord op George Floyd. Er werd hardhandig opgetreden tegen ook vreedzame demonstranten. Vermoedelijk valt de keus op Walz, omdat hij geldt als een centrist die kiezers vanuit het midden moet verleiden voor Harris te stemmen.

Harris houdt dinsdag een campagnebijeenkomst in Philadelphia (Pennsylvania), in het Liacouras Center, het basketbalstadion van Temple University. De bijeenkomst in Philadelphia is de aftrap van een reeks campagnebijeenkomsten in belangrijke swing states.