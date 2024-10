Tim Hofman over rampzalig optreden Marjolein Faber: Coalitie moet stoppen met liegen Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 330 keer bekeken • bewaren

PVV-minister Faber (Vreemdelingenhaat) zaaide dinsdag de inmiddels voor haar kenmerkende chaos door te verklaren dat de dragende motivering voor de asielnoodwet klaar was en dat die nu bij de coalitiepartijen lag. Alleen... daar wist niemand ook maar ergens vanaf of had ook maar een fractie gezien van wat voor een dragende motivering moest doorgaan. Kort erop moest Faber dan ook alweer terugkrabbelen en zeggen dat ze het zo niet bedoeld had. Een foutje, bagatelliseerde haar politiek leider Geert Wilders, kan gebeuren.

Volgens journalist en programmamaker Tim Hofman werd er weliswaar doortastend doorgevraagd door de media, maar: "De vraag is wat er daarna mee gedaan wordt." In het NPO Radio 1-programma Spraakmakers zegt Hofman dat hij zowel in zijn burgerrol als journalist er moe van wordt dat zaken ondersneeuwen door al het extreme van de PVV. "Partijen als de VVD lijken daardoor nu het redelijke midden. Het venster van de waarheid wordt zo steeds een beetje verder verschoven."

Volgens Sandrina Hadderingh, hoofdredacteur bij Omroep Gelderland, wordt het nauw, dat de discussie over iets gaat waarover het nog maar de vraag is of het wel echt een crisis is. "Het antwoord is: Nee", volgens Hofman. Hadderingh stelt dat Faber op het scherpst van de snede discussies kan voeren en scherp kan analyseren. "Ze weet heel goed wat ze doet."