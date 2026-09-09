Tim Hofman legt uit hoe talkshows en opiniemakers het gedachtegoed van Ongehoord Nederland normaliseren Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 3474 keer bekeken • Bewaren

Hoe is het mogelijk dat de neonazistische omroep Ongehoord Nederland zo lang ongestoord zijn gang kon gaan? Zou het misschien te maken kunnen hebben met het normaliseren van het ON-gedachtegoed elders? Aan tafel bij Eva wees Tim Hofman dinsdagavond op de rol van de media en de politiek.

“We hebben de afgelopen jaren zitten kijken naar een immigratiedebat waarin het heel normaal is, in allerlei talkshows, dat er over remigratie gesproken wordt met Joost Eerdmans, die dat in het partijprogramma van JA21 koppelt aan Nederlanderschap. We zitten te kijken naar zondebokpolitiek.”

“We hebben gezien hoe trans mensen ervan langs krijgen de afgelopen jaren. Hoe we dat eigenlijk best wel normaal zijn gaan vinden. We zitten te kijken naar nepnieuws, hoe dat de overhand krijgt. We zitten te kijken hoe opinie in talkshows prevaleert boven feiten. Hoe we daarin meegaan en hoe het midden steeds verschuift.”

“En uiteindelijk is dit een van de eindstrepen die we halen. Als je daar als maatschappij, in Den Haag en als opiniemakers, niets aan doet, dan zitten we over vijf jaar weer met een Ongehoord Nederland.”