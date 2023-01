Tim Hofman is verkozen tot ''Journalist van het Jaar 2022'' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Tim Hofman is vrijdag door journalistenvakblad Villamedia benoemd tot Journalist van het Jaar 2022. De programmamaker mag de prijs in ontvangst nemen vanwege ‘’zijn onthullingen op YouTube-kanaal BOOS (BNNVARA) over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma The Voice of Holland’’, aldus Villamedia.

De jury die Hofman heeft beoordeeld, wordt gevormd door de redactie, redactie-adviesraad en medewerkers van Villamedia. Zij kwamen tot de conclusie dat de misstanden bij The Voice niet de eerste #MeToo-zaak in Nederland is, maar wel ‘’de grootste qua schaal en maatschappelijk effect''. De wijze waarop Hofman en zijn team de zaak hebben onderzocht en gebracht was ‘’voorbeeldig’’, volgens de jury.

De BOOS-presentator heeft volgens hen laten zien welke potentie onafhankelijke journalistiek heeft buiten de traditionele mediakanalen om. ‘’Niet eerder werd een onthulling van dit kaliber onder de vlag van de publieke omroep (BNNVARA) op een YouTube-kanaal uitgezonden.’’

Het maatschappelijk belang van de uitzending ‘’behoeft geen betoog’’, volgens de jury. ‘’Helaas is het inmiddels zonneklaar dat machtsmisbruik in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. De productie BOOS This is the Voice, die vandaag precies een jaar geleden online ging, zorgde voor een beslissende doorbraak van dit besef.’’

Hierdoor zou het aantal meldingen bij Mores, een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag, enorm zijn toegenomen. ‘’Het zou zo maar kunnen dat de Volkskrant-productie over de ‘burn-outfabriek’ van Matthijs van Nieuwkerk, een andere journalistieke topproductie van 2022, nooit gemaakt had kunnen worden zonder het grondwerk dat Hofman met BOOS This Is The Voice heeft verricht.’’

De programmamaker bedankt in een reactie Villamedia voor deze ‘’ontzettende eer’’. ‘’Het is met mensen als Bas Haan en Pieter Klein een illustere rij om in te staan’’, aldus Hofman.