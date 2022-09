Tim Hofman en Humberto Tan maken gehakt van vleeslobbyist Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 559 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

Wat zou er precies achter deze lobby zitten? Heeft de industrie misschien toch reden tot zorg?

Een lobbyist van de vleesindustrie lichtte gisteren op TV een campagne van de vleesindustrie toe: ‘Nederland vleesland’, over het ‘eerlijke verhaal’.

Toevallig zaten Tim Hofman en Humberto Tan aan tafel en daar zal de vleeslobbyist vanochtend een kater aan over gehouden hebben.

De lobbyist zei dat de vleesindustrie in het verdomhoekje zit; NGO's zijn te negatief, terwijl het zo'n mooie industrie is. Ook in NRC zei hij dat de campagne vlees wil 'depolariseren', alsof vlees controversieel is in Nederland. Terwijl hij ook stelt dat 94% van Nederland wel eens vlees eet.

Hofman en Tan maken vakkundig gehakt van dit verhaal. Tim wijst er op dat de sector 10,7 miljard euro omzet heeft en dat ze 1,7 miljoen dieren per dag slachten. Tan stelt dat de industrie ook zou kunnen lobbyen voor minder vlees, omdat er nog te veel vlees wordt gegeten.

Tan vraagt: Schaamt iemand zich voor zijn biefstuk? Hofman stelt indirect dat zo'n grote, machtige industrie zich niet als slachtoffer zou moeten opstellen. Pijnlijk hoe Hofman en Tan de misplaatste aard van de lobby haarfijn blootleggen, live op nationale televisie.

Wat zou er precies achter deze lobby zitten? Heeft de industrie misschien toch reden tot zorg?

Veel mensen eten wel een keer vlees, maar een groeiende groep wil wel degelijk minderen; 44% van Europeanen (Proveg). En het publieke bewustzijn over de schadelijke gevolgen groeit; in de media, onder influencers, wetenschappers. Over de bijdrage aan hart- en vaatziekten, antibiotica-resistentie, kanker. De meerderheid van het gegeten vlees is bewerkt; met rood vlees veroorzaakt het in Nederland bij 1200 mensen kanker (KWF). Jaarlijks.

En er is brede afkeer tegen de grootschaligheid, als mensen hier achter komen; meer dan zeshonderd miljoen dieren worden in Nederland geslacht, elk jaar. Iedereen snapt hoe dit zorgt voor de vernietiging van ons klimaat, biodiversiteit, leefbare grond, water en lucht.

Toch is de campagne meer dan greenwashing en healthwashing. De industrie kruipt in een slachtofferrol. Hoewel dit misplaatst is, lijken ze zich wel degelijk echt bedreigd te vóelen. Wat is er nu zó bedreigend?

Simpel. Plantaardige alternatieven zijn niet alleen veelal gezonder, beter en lekkerder. Nee, ze zijn ook nog eens véél goedkoper. Merken en supermarkten maken nog grote marges, maar door competitie neemt dit snel af. En de plantaardige vleestrend is pas net begonnen; de veeindustrie kan hier nooit tegenop concurreren. De vleesindustrie weet heel goed dat dit hen de komende jaren de nek om gaat draaien. Dit verklaart het ingebeelde slachtofferschap.

Over slachten gesproken.