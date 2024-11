Tim Hofman bedolven onder haat na Feyenoord-uitzending terwijl politiek nu stil blijft over antisemitisme Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1747 keer bekeken • bewaren

Harde kernen van welke voetbalclub dan ook komen geregeld negatief in het nieuws. Waarom kozen NRC en BOOS (BNNVARA) er dan voor om juist die van Feyenoord onder de loep te leggen. Nou, legt NRC-journalist Bram Endedijk uit: De laatste jaren komen er geregeld berichten uit Rotterdam over gedragingen van de harde kern van Feyenoord die wel even wat verder gaan dan de gemiddelde ongeregeldheden rond voetbalclubs.

Wat die dan zijn, werd pijnlijk blootgelegd in zowel de laatste aflevering van BOOS van Tim Hofman, en in het NRC-artikel van Endedijk. Prominente fans maken zich schuldig aan geweld, racisme, antisemitisme en homofobie. En daar komt bij dat de club Feyenoord alles met de mantel der liefde bedekt, niets doet voor slachtoffers en de daders zelfs beschermt. In Bar Laat gaat Bram Endedijk in op het onderzoek.

Op sociale media wordt ondertussen de hypocrisie van de politiek blootgelegd. Veel mensen wijzen erop dat na de rellen na afloop van de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv veel partijen moord en brand schreeuwden over het antisemitisme van de Amsterdamse jongeren, wat uiteindelijk zelfs uitmondde in een debat waar extreemrechtse partijen als de PVV, BBB en VVD spraken over afpakken van paspoorten en deportatie. Nu, na geconfronteerd te zijn met de Hitlergroeten en -verheerlijking en het paraderen met swastika's van de Feyenoord-achterban, blijft het oorverdovend stil.

In de talkshow Vandaag Inside, dat zichzelf doorgaans moeiteloos aan de verkeerde kant van de geschiedenis positioneert, wordt eveneens verbolgen gereageerd op de harde kern van Feyenoord. Tenminste, door Johan Derksen. Waar René van der Gijp vooral wil zeggen dat dit soort dingen bij alle clubs gebeuren, wijst Derksen erop dat hij vroeger als Voetbal International-verslaggever al met angst en beven naar de Kuip reed en ervoor zorgde dat zijn ramen en deuren goed op slot waren. "Randcriminelen", noemt hij de hooligans. Dat Feyenoord niet optreedt tegen het gajes, is volgens Derksen omdat ook zij doodsbang zijn.

Hoe levensgevaarlijk de harde kern van Feyenoord is, ervoer ook Tim Hofman. Al voor de uitzending van BOOS werd hij bedreigd door de hooligans. Ook na de uitzending bleven de bedreigingen binnenstromen:

Op sociale media doken al beelden op van een gemaskerde Feyenoord-hooligan die zichzelf liet fotograferen met het gebouw van BNNVARA op de achtergrond en ook werden er foto's gedeeld van een pand waar Hofman volgens het Feyenoord-tuig zou wonen.

In het NPO Radio 1-programma Het Mediaforum wordt hierover gesproken. Paul Römer, oud-directeur televisie en radio Talpa, schrok van de uitzending: "Hoe een kleine groep in staat is om zo'n een club in een wurggreep te houden door middel van intimidatie. Dat gaat ver." Ook liet het voor Römer de onmacht van de directies, gemeentes en overheden zien, om dit soort groepen aan te pakken. "Dat vond ik shockerend."

Römer noemt het in beeld brengen dapper van Hofman en iedereen die meewerkte: "Dat is natuurlijk niet zonder gevolgen, want intimidaties zullen ongetwijfeld naar een hoogtepunt gaan."

Michelle Salomons, onderzoeksjournalist bij Investico, zegt dat je dit soort items als freelancer toch minder aan zou pakken: "Dan sta je er vaak wel alleen voor."