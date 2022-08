Tim den Besten heeft zich voor niets zo aangesteld Opinie • 09-08-2022 • leestijd 4 minuten • 49616 keer bekeken • bewaren

De klassieke sinterklaasliedjes zijn over het algemeen juist heel inclusief.

Programmamaker Tim den Besten heeft tranen gestort in het radioprogramma De Nieuws BV, terwijl hij werd geïnterviewd door Natasja Gibbs. Hij leek wel iemand die in een Sovjet-showproces toegaf gemene gedachten te koesteren over Jozef Stalin. Dat kwam zo: hij moest voor AVROTROS verslag doen van de Pride. Daar verscheen een groot schip in beeld met aan boord niet alleen S10 maar ook zijn collega documentairemaker Nicolaas Veul. Daarom zong hij: “Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht”. Dit viel slecht bij een groot aantal kijkers. Kick Out Zwarte Piet plaatste een berisping op de site.

Daarom moest Tim den Besten zo huilen. Hij heeft spijt van zijn ondoordachtheid. Hij schaamde zich dood. Hij stond in de rij bij de supermarkt met allemaal zwarte mensen en…..

Was Den Besten serieus of stond hij de boel op een ongelooflijke manier in de zeik te nemen (vanaf 1:20)? Laten we aannemen dat hij het ernstig meende. Wat is dan de aard van zijn zonde? Dit is de tekst van Sinterklaasje kom maar binnen”

Sinterklaasje

kom maar binnen met je knecht.

Want we zitten allemaal even recht.

Misschien heeft u nog even tijd.

Voordat u weer naar Spanje rijdt.

Sinterklaasje kom maar even

bij ons aan en laat uw paardje

maar buiten staan.

En we zingen en we springen

en we zijn zo blij,

want er zijn geen stoute kind’ren bij.

En we zingen en we springen

en we zijn zo blij,

want er zijn geen stoute kind’ren bij.

Tim den Besten vond het heel erg – zo gaf hij voor – dat hij het woord ‘knecht’ had gebruikt. In heel de tekst is echter niets te vinden over huidskleur. De meeste Nederlanders zijn hun hele leven lange knecht al wil ik graag geloven dat op de boot met S10 veel ZZP-ers en werkgevers meevoeren.

In de echt klassieke sinterklaasliedjes staat niets over de kleur van Piet. Kijk maar:

Zie de maan schijnt door de bomen.

Makkers staakt uw wild geraas.

‘t Heerlijk avondje is gekomen,

‘t avondje van Sinterklaas.

Vol verwachting klopt ons hart,

wie de koek krijgt, wie de gard.

Vol verwachting klopt ons hart,

wie de koek krijgt, wie de gard.

Zie ginds komt de stoomboot

uit Spanje weer aan.

Hij brengt ons Sint Nicolaas

ik zie hem al staan.

Hoe huppelt zijn paardje

het dek op en neer,

hoe waaien de wimpels

al heen en al weer.

Zijn knecht staat te lachen

en roept ons reeds toe:

Wie zoet is krijgt lekkers;

wie stout is de roe!

Oh, lieve Sint Nicolaas

kom ook eens bij mij

en rijd toch niet stilletjes

ons huisje voorbij!

Sinterklaas kapoentje,

Gooi wat in mijn schoentje,

Gooi wat in mijn laarsje,

Dank je Sinterklaasje!

De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas

De zak van Sinterklaas, oh jongens jongens 't is zo'n baas

Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij blij van zin

De hele, de hele, de hele wereld in

De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas

De zak van Sinterklaas, oh jongens jongens 't is zo'n baas

Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein

Hij is voor groot en klein voorzien van taai en marsepein

En bergen, en bergen, en bergen suikergoed

Zo lekker, zo lekker, zo lekker en zo zoet

Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein

Hij is voor groot en klein voorzien van taai en marsepein

Sinterklaas is jarig!

'k Zet mijn schoen vast klaar.

Wellicht dat hij hem vol doet met,

ja wist ik het maar.

Hier zet ik wat water

en wat hooi voor 't paard.

Want dat trouwe beestje

is dat heus wel waard.

O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind,

Alles gekregen van die beste Sint.

Een pop met vlechtjes in het haar,

Een snoezig jurkje kant en klaar,

Twee kaatseballen in een net,

Een letter van banket

O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind,

Alles gekregen van die beste Sint.

Een bromtol met een zweep er bij,

Een doos met blokken, ook voor mij!

En schaatsen en een nieuwe pet,

Een letter van banket

Je kunt zeggen wat je wilt maar al deze teksten zijn zuiver op de graat en er is ook door Kick Out Zwarte Piet niets op aan te merken. “Dag sinterklaasje” en “Daar wordt aan de deur geklopt” zijn uitzonderingen op deze regel. De meeste klassiekers zijn gewoon ok en zo inclusief als het maar zijn kan. Pas in latere liedjes wordt de knecht zwart.

Opgemerkt zij nog dat in alle spotliederen, door de ongelovige jeugd gezongen, het raciale element schittert door afwezigheid. Je komt het niet tegen in “Stinkende Kees is jarig” en evenmin in “Hoog in de bergen, daar woont Sinterklaas. Hij smeerde zijn reet in met Zwitserse Kaas”.

Tim den Besten heeft zich voor niets zo aangesteld. Hij mag zich gelukkig prijzen dat hij niet het “Dag Sinterklaasje, dag Zwarte Piet” op de televisie heeft aangeheven.

Bekijk hier de noodlottige 16 seconden van Tim den Besten tijdens de Pride.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin

Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.