Tiktokker ontdekt iets opvallends aan de penissen van antieke Griekse beelden

19 mei 2022 - 11:24

Zeer pikant! Dit frivole bericht doet mij denken aan een stukje in NRC/Hb, uit de jaren tachtig van de vorige eeuw (voor de jongeren: toen was het NRC een dijk van een krant, met een uitstekende redactie - Rudy Kousbroek, Jerôme Heldring, Martin van Amerongen, Joyce Roodnat, Berthe Meijer, Hans Ree, en zoveel anderen hielden het niveau hoog - later werd dit medium een te lollig neoliberaal tabloid, helaas). Goed, dat stukje. Aan middelbare dames werd gevraagd wat zij nu zoal voelden over het formaat van de mannelijke roede. Eén hunner begon heel lief, politiek correct zou men nu zeggen: "Ja kijk, het mag natuurlijk niks uitmaken of een man nu een grote of een kleine heeft, dat is duidelijk..." Hoopvol, niet? En ze vervolgde met: "...en als het dan toch niks uitmaakt, nou, doe mij dan maar een grote." Ook nu nog kan ik hier hartelijk om lachen. Hoe je 'sociaal wenselijk' en 'eerlijk' in één moeite door verbinden kunt.

