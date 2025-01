TikTok nu verboden in de VS, vraag is of Trump dat ongedaan gaat maken Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 66 keer bekeken • bewaren

De populaire video-app TikTok is niet meer beschikbaar in de VS. Het Chinese moederbedrijf ByteDance haalde de software en enkele andere toepassingen zoals Lemon8, uit de app-stores enkele uren voordat een verbod officieel van kracht werd. Gebrujkers kunnen geen video's meer uploaden en hebben geen toegang meer tot hun profiel.

ByteDance had getracht het verbod tegen te houden via het Hooggerechtshof maar dat mislukte. De Amerikaanse regering heeft de maatregel doorgevoerd uit vrees dat China te veel macht heeft over het medium. Het bedrijf had het verbod kunnen voorkomen door voor de VS essentiële onderdelen te verkopen aan Amerikaanse bedrijven.

Het was Trump die als eerste voor een verbod op TikTok pleitte nadat tijdens de campagne van 2020 tieners massaal de app gebruikten om te protesteren tegen zijn beleid. Inmiddels lijkt hij van mening veranderd omdat hij nu zelf populair is op het medium en er 14 miljoen volgers heeft. ByteDance hoopt dat Trump het verbod terugdraait.