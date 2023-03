TikTok laat munitieproductie voor Oekraïne vertragen, terwijl het Europese landen probeert gerust te stellen over spionagerisico

Het Chinese socialemediabedrijf TikTok laat een datacentrum bouwen in de buurt van Oslo, waar ook de fabriek van een van de grootste munitieproducenten van Europa gevestigd is. De datacentrum wordt gebouwd om Europese landen gerust te stellen, die bang zijn dat de data die de app verzameld wordt ingezien door de Chinese overheid. De bouw verbruikt zoveel elektriciteit dat er niet genoeg stroom overblijft om op volle kracht munitie te produceren. “We zijn bezorgd, omdat onze toekomstige groei wordt bedreigd door de opslag van kattenfilmpjes”, zegt Morten Brandtzæg, topman van munitiebedrijf Nammo.

De vraag naar munitie is volgens Brandtzæg vervijftienvoudigd sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak. Hoewel Noorwegen geen lid is van de Europese Unie, is het wel een bondgenoot van Kyiv. Daardoor levert munitiebedrijf Nammo, dat deels staatseigendom en een van de grootste munitieproducenten van Europa is, een belangrijke bijdrage aan de strijd van Oekraïne.