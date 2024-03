TikTok is een Chinees medium om onze kinderen dom te maken en moet verboden worden

De populariteit van TikTok, dat enkel en alleen buiten de Chinese landsgrenzen beschikbaar is, blijft stijgen en dat is alarmerend. TikTok is een vermomd propagandamiddel van de Chinese overheid dat niet alleen manipuleert en desinformatie verspreidt, maar ook Westerse kinderen dom houdt en inbreuk maakt op niet-openbare gegevens. Genoeg redenen voor de Verenigde Staten om TikTok in de ban te doen. Laten we daar als Nederland en Europa een voorbeeld aan nemen.



Het fenomeen TikTok is razendsnel uitgegroeid tot een ware rage. Voor kinderen en jongeren is de app een onmisbaar speeltje geworden. Met extreem korte filmpjes, het liefst maximaal tien seconden, wordt de spanningsboog tot het nulpunt verpulvert en werkt de constante stroom zeer verslavend. Jongere generaties raken er uren in opgeslokt en dat levert de Chinese techgigant BytheDance miljarden aan reclame-inkomsten op. De lijntjes naar de Chinese overheid worden echter steeds zichtbaarder, terwijl ook de schadelijkheid van de app zorgen baart.



In China zelf is TikTok verboden. BytheDance gebruikt hier een andere variant genaamd Douyin. Chinese kinderen zien op Douyin filmpjes van hardwerkende studenten en voorbeeldige burgers, maar ook hoe je duurzame energie opwekt en andere wetenschappelijke experimenten. Het lijkt een brainwash mechanisme om de aankomende generatie gehoorzaam én slimmer te maken. Daarbij zit er, in tegenstelling tot bij TikTok, een limiet op het aantal minuten per dag dat de app gebruikt kan worden. Dat de binnenlandse Chinese variant dermate verschilt van de buitenlandse versie, roept vragen op.



Als we dieper op de inhoud van TikTok inzoomen, komen zorgwekkende ontwikkelingen aan het licht. Er wordt door de Chinese overheid namelijk gemanipuleerd en desinformatie verspreid. TikTok-accounts van de Chinese overheid, met miljoenen volgers, posten filmpjes over de Amerikaanse politiek zonder duidelijk te maken dat er ze afkomstig zijn van een buitenlandse regering. China stuurt zo bewust de uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen middels propagandacampagnes en dit zal opnieuw gebeuren als er niet wordt ingegrepen. Deze opgepompte accounts vallen onder de naam ‘Medialinks TV’, het medium van de Chinese Communistische Partij. Onderzoeken tonen dat er China gevestigde medewerkers van ByteDance toegang hebben gehad tot niet-openbare gegevens over Amerikaanse TikTok-gebruikers, met alle gevolgen van dien.



De VS is inmiddels helemaal klaar met de Chinese inmenging van TikTok en onderneemt stappen. Recentelijk heeft het Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aangenomen dat TikTok-eigenaar ByteDance opdraagt het platform te verkopen, want anders komt er een totaalverbod in de gehele Verenigde Staten. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Senaat, maar dat het Huis van Afgevaardigden met 352 van de 435 congresleden vóór stemde geeft goede hoop.



De gevaren waar de VS mee dealt kunnen ook overwaaien naar Europa en de schade daarvan is niet te overzien. Als China het al aandurft de Amerikaanse politiek te beïnvloeden, zal het ook zeker in Europa een poging wagen, als er niet ingegrepen wordt. Daar zijn we uiteindelijk allemaal het slachtoffer van. Kinderen en jongeren lopen het meest gevaar door TikTok te blijven gebruiken. Zo deden journalisten van de Daily Mail in 2022 zich als experiment voor als 14-jarig depressief meisje. Het duurde slechts drie minuten voor ze filmpjes van zelfdoding te zien kregen.



Een app die nauwe banden heeft met de Chinese overheid is gevaarlijk laten de aantoonbare gerichte manipulatie en het opzettelijk verspreiden van desinformatie zien. China probeert via Douyin de eigen kinderen slimmer te maken, terwijl de rest van de wereld verstrikt raakt in verslavende, eindeloze loops van zinloze filmpjes, met hier en daar een verheerlijking van China. Laten we als Nederland en Europa dit keer een voorbeeld aan de Amerikanen nemen. Verwijder het vermomde vergif uit China en werk toe naar een algeheel verbod van TikTok.