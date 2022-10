TikTok harkt vermogen binnen over de rug van creperende vluchtelingen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 526 keer bekeken • bewaren

Op sociaal netwerk TikTok worden veel video’s gedeeld van Syriërs in vluchtelingenkampen die met hun kinderen de kijkers vragen alsjeblieft geld te sturen. Vooral TikTok-gebruikers in westerse landen geven gul, maar uit onderzoek van de BBC blijkt dat ruim 70 procent van de giften in de zak van TikTok zelf verdwijnt.

Er wordt niet om geld gevraagd, dat kan niet, maar om zogeheten “gifts”, virtuele cadeautjes. De kosten daarvan variëren van een paar cent tot honderden euro’s. De BBC zag dat een aantal “bedel-streams” op sommige momenten tot zo’n 1000 euro per uur binnenkregen. De mensen in de kampen zien daar echter nauwelijks iets van terug. Bij digitale aankopen via het netwerk houdt TikTok een flinke commissie in.

Zelf zegt het TikTok dat de commissie ‘beduidend minder’ dan 70 procent is, maar weigert vrij te geven hoeveel het dan wel is. De BBC testte het door een cadeau van 106 pond naar een correspondent in Syrië te sturen. Die hield daar maar 33 pond van over, de rest is achtergebleven bij TikTok.

Het resterende bedrag gaat ook niet naar de vluchtelingen. De BBC ontdekte dat de filmpjes in de kampen in Noordwest-Syrië worden georkestreerd door zogenaamde TikTok-tussenpersonen. Deze personen voorzien de vluchtelingen van een telefoon en data-abonnement zodat ze hun leed kunnen livestreamen. Die werken naar eigen zeggen voor bureaus gelieerd aan het hoofdkantoor in China die livestreamers moeten werven. De telefoons die in de kampen worden uitgedeeld zijn voorzien van een Britse sim-kaart omdat het algoritme de livestreams daardoor uitlicht in Groot-Brittannië, waar de gulste gevers zouden wonen. Het zijn die tussenpersonen die de rest van de opbrengsten in hun zak steken.

TikTok zegt actie te ondernemen tegen bedelen via het platform en deze accounts direct offline te halen. Dat lijkt niet te gebeuren bij de accounts in Syrië. Een van de tussenpersonen laat weten dat hij in direct contact staat met TikTok en eventueel toch geblokkeerde accounts direct weer geactiveerd kan krijgen.