‘Tikkende tijdbom’: vier soorten kanker komen vaker voor bij jonge Nederlanders Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 477 keer bekeken • Bewaren

Uit internationaal onderzoek van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds blijkt dat kanker vaker voorkomt bij mensen onder vijftig. Ook in Nederland is die trend zichtbaar: kanker in de dikke darm en endeldarm, in de nieren en in de lever komen bij zowel jonge mannen als jonge vrouwen vaker voor. Daarnaast neemt bij vrouwen onder de vijftig baarmoederhalskanker toe.

De onderzoekers hebben nog geen sluitende verklaring voor de toename en pleiten voor meer onderzoek. Desalniettemin wijzen ze op diverse oorzaken en risicofactoren die hoogstwaarschijnlijk een rol spelen. Het gaat daarbij onder meer om een veranderde leefstijl. Denk aan: alcoholgebruik, blootstelling aan de zon, overgewicht en (minder) beweging. Een gebrek aan vezels in het dieet en juist een teveel aan rood en bewerkt vlees, fastfood en suikerhoudende dranken vergroot de kans op kanker.

Ook milieuvervuiling kan verklaren waarom de ene generatie vaker kanker krijgt dan de andere, stelt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds:

“Onderzoekers bestuderen ook hoe het darmmicrobioom – de biljoenen bacteriën en microben in ons spijsverteringsstelsel – door onze omgeving kan worden beïnvloed en welke invloed dit heeft op ons risico op ziekte.”

Hoogleraar Mark Lawler spreekt in The Guardian van “een tikkende tijdbom die we zo snel mogelijk onschadelijk moeten maken”. Giota Mitrou van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds stelt: “Hoewel kanker nog steeds veel vaker voorkomt bij ouderen, moeten deze veranderende patronen onder jongere generaties worden behandeld als een prioriteit voor onderzoek en kankerpreventie.”

Goed nieuws is er ook: in de onderzochte landen neemt het aantal mensen onder de vijftig met longkanker af. Dat is het gevolg van het anti-rookbeleid.

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