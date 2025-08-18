Tijs van den Brink wil macht en stelt zich kandidaat voor het CDA Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 116 keer bekeken • bewaren

“Ik heb mijzelf nooit de macht gevoeld”, zei Tijs van den Brink in februari in Radio Boos. Volgens het EO-gezicht hebben media geen macht. Hooguit heeft de 55-jarige presentator af en toe een heel klein beetje invloed. “Ik kan niet op dinsdagmiddag in de Kamer stemmen. Daar wordt besloten welke kant we opgaan met z’n allen.”

Een half jaar later maakt hij bekend dat hij de macht wil: Van den Brink stopt bij de EO en wil namens het CDA de Kamer in, zodat hij daar elke dinsdag kan besluiten welke kant wij op moeten. Het CDA, dat onder leiding van Henri Bontenbal bezig is aan een indrukwekkende opmars in de peilingen, moet nog bepalen of de EO’er in aanmerking komt voor een plaats op de lijst, zegt Van den Brink in een verklaring op de EO-site.

Voor de EO presenteerde Van den Brink jarenlang actualiteitenprogramma’s met een sterke nadruk op politiek, zoals Dit is de Dag, Dit is Tijs en podcast De Spindoctors. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat de politiek trekt”, stelt Van den Brink. “Na de val van het kabinet heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een sollicitatiebrief geschreven naar het CDA.”

Evenals CDA-leider Bontenbal vindt Van den Brink het vaak niet eenvoudig om in God te geloven. In dagblad Trouw zei Van den Brink enkele jaren geleden dat hij het “best wel moeilijk vindt om te blijven geloven”. “De tekenen van Gods aanwezigheid liggen momenteel, voor mij althans, niet voor het oprapen.”